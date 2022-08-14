Ринат Ахметов закупил БПЛА для борьбы с жителями Донбасса

Украинский олигарх Ринат Ахметов закупил беспилотные летательные аппараты для борьбы с жителями Донбасса.

Бизнесмен приобрёл "мини-байрактары" — беспилотники, имеющие довольно широкий радиус действия. Сообщается, что дальность полёта этих БПЛА — до ста километров, также они имеют тепловизор.

Переданы дроны главному управлению разведки Вооружённых сил Украины для применения в Донецкой области, где бизнесмен потерял все свои активы.

Пресс-служба компании "Метинвест" сообщает, что очередная партия беспилотных аппаратов обошлась всего в 3 миллиона гривен, а сам украинский олигарх и дальше продолжит поставлять все необходимые вооружения для борьбы с мирным населением в республиках Донбасса.