ТВ Украины: "Специально обученные люди" наводят порчу на Путина

В мире уже не удивляются новостям с Украины. Некоторые новости действительно отличаются своей "экстравагантностью".

В Незалежной теперь поступают заказы на наведение порчи на президента России Владимира Путина, чем уже занимаются "чёрные" экстрасенсы, сообщает "ПолитНавигатор".

Об этом в эфиреканала "СТБ" поделилась известная украинская "колдунья" Алена Курилова.

На вопрос ведущего о заказах на порчу Владимиру Путину, она ответила, что сама этим незанимается.

"Этим уже занялись специально обученные люди — "чёрные" это делают. Это не моя специфика", — заявила экстрасенс.

Кстати, недавно экс-партнер олигарха Игоря Коломойского ныне опальный Геннадий Корбан пригрозил российскому лидеру проклятием "Пульса де-нура" - "еврейским Вуду". Но, как показали следующие события, всё обернулось против непосредственно Корбана.