В мире уже не удивляются новостям с Украины. Некоторые новости действительно отличаются своей "экстравагантностью".
В Незалежной теперь поступают заказы на наведение порчи на президента России Владимира Путина, чем уже занимаются "чёрные" экстрасенсы, сообщает "ПолитНавигатор".
Об этом в эфиреканала "СТБ" поделилась известная украинская "колдунья" Алена Курилова.
На вопрос ведущего о заказах на порчу Владимиру Путину, она ответила, что сама этим незанимается.
"Этим уже занялись специально обученные люди — "чёрные" это делают. Это не моя специфика", — заявила экстрасенс.
Кстати, недавно экс-партнер олигарха Игоря Коломойского ныне опальный Геннадий Корбан пригрозил российскому лидеру проклятием "Пульса де-нура" - "еврейским Вуду". Но, как показали следующие события, всё обернулось против непосредственно Корбана.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Экс-министр МВД ДНР Игорь Стрелков попытался попасть на фронт добровольцем, однако был задержан на полуострове Крым.