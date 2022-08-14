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Стрелков опроверг слухи о своём задержании в Крыму

Силовые структуры

В субботу вечером в Сети стала распространяться информация о том, что экс-министр обороны ДНР и известный общественный деятель Игорь Стрелков был задержан в Крыму при попытке попасть на Украину по поддельным документам. И он якобы находится в одном из СИЗО Республики.

Стрелков опроверг слухи о своём задержании в Крыму

Однако эта новость оказалась фейком. Стрелков опроверг слухи о своём задержании в Telegram-канале утром в воскресенье.

Он написал, что в КПЗ не был и не планирует. А вот в зону боевых действий попасть рано или поздно, но не прямо сейчас, всё же собирается, так как конфликт, по его мнению, будет затяжным.

Однако некоторые даже успели дать комментарии по поводу "задержания Стрелкова". Так, советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, сославшись на собственные источники, что Стрелков был в итоге отпущен и даже пропущен в Херсонскую область.

А комбат батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский рассказал, что его первой реакцией на новость о задержании было сочувствие.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Германович Артамонов
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