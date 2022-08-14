Ходаковский рассказал о реакции на задержание Стрелкова: сочувствие

Командир батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский поделился своим мнением по поводу новости о задержании полковника ФСБ, общественного деятеля Игоря Стрелкова. Об этом в субботу сообщили ряд Telegram-каналов.

Комбат заявил, что его первой реакцией на информацию о том, что Стрелков пытался прорваться через Крым на фронт по поддельным документам, но был задержан — было сочувствие.

Еще не включились никакие соображения, никакая логика, но первой сработала эмоция, которая и была взята за основу, пояснил Ходаковский в своём Telegram-канале.

По его мнению, попадание Стрелкова в зону боевых действий, могло бы резко усилить его антивластные позиции, которых он придерживался. И поэтому государсвто не могло не отреагировать, заключил комбат "Востока".

Ранее советник Офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что, по его данным, Стрелкова всё же пропустили на Украину и даже позволили отправиться на фронт в Херсонскую область.

Добавим, пока никаких официальных заявлений о том, что Стрелков действительно задержан, не было, так же как и опровержения данной информации.