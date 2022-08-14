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Поддубный: 100-я бригада ДНР начала бой за Невельское, откуда бомбят Донецк

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Союзные войска ВС РФ и ополчения ЛДНР продолжают ломать оборону украинских националистов. Утром 14 августа начался бой за посёлок Невельское.

Военный корреспондент ВГТРК на Украине Евгений Поддубный сообщил, что 100-я бригада Народной милиции ДНР вступила в бой за населённый пункт, находящийся западнее столицы Донецкой Народной Республики.

"С позиций в Невельском украинская артиллерия регулярно наносит удары по Донецку", — уточнил репортёр.

Ранее военкор Александр Сладков рассказал о новой тактике союзников. Основная ставка на артиллерию позволила кратно снизить потери среди личного состава наступающих войск, а это противоречит всей существующей военной науке. Он уверен, что таким образом будет освобождена от националистов вся территория Украины, включая западные регионы.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Германович Артамонов
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