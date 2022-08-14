Сладков: нашими будут Харьков и Одесса, потом Днепропетровск, Кривой Рог и Львов

Союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР не просто наступают по всей линии соприкосновения, а "берут одну украинскую крепость за другой", заявил Сладков.

По словам российского военного корреспондента Александра Сладкова, новая тактика ВС РФ приносит серьезные успехи, что показало взятие населённого пункта Пески.

"Для Украины это означает главное: вместе с крепостью в Песках ВСУ потеряли еще один оборонный узел на нашем пути к Львову", — отметил репортёр.

Он заверил, что вслед за Харьковом и Одессой, Днепропетровском и Кривым Рогом будет освобождён от националистов "русский город Львов".

Таким образом контролируемые Западом территории вновь станут украинскими. Фермерам не придётся слушать, какое зерно растить и куда продавать, заверил Сладков. А люди смогут использовать родной язык, как крымские татары на полуострове Крым.

"Хватит зигований, свастик и бандеровщины. Надо возвращаться к нашей общей славной истории", — резюмировал военкор.