Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Энергетики Украины: если Запорожская АЭС останется у русских, взорвём ЛЭП
Ходаковский рассказал о реакции на задержание Стрелкова: сочувствие
Боевики "Кракена"* бросили раненого командира при отступлении в Донбассе
ТВ Украины: "Специально обученные люди" наводят порчу на Путина
Рогов: средства ПВО РФ отразили очередной украинский удар по Запорожской АЭС
В Смольном "забыли" о сбросе грязного снега в городские водоемы
МО РФ: Каховская ГЭС в предаварийном режиме, три из шести турбин остановлены
Ринат Ахметов закупил БПЛА для борьбы с жителями Донбасса
Куликовский: изменение тактики ВС РФ существенно снизило потери личного состава

Сладков: нашими будут Харьков и Одесса, потом Днепропетровск, Кривой Рог и Львов

Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР не просто наступают по всей линии соприкосновения, а "берут одну украинскую крепость за другой", заявил Сладков.

Сладков: нашими будут Харьков и Одесса, потом Днепропетровск, Кривой Рог и Львов

По словам российского военного корреспондента Александра Сладкова, новая тактика ВС РФ приносит серьезные успехи, что показало взятие населённого пункта Пески.

"Для Украины это означает главное: вместе с крепостью в Песках ВСУ потеряли еще один оборонный узел на нашем пути к Львову", — отметил репортёр.

Он заверил, что вслед за Харьковом и Одессой, Днепропетровском и Кривым Рогом будет освобождён от националистов "русский город Львов".

Таким образом контролируемые Западом территории вновь станут украинскими. Фермерам не придётся слушать, какое зерно растить и куда продавать, заверил Сладков. А люди смогут использовать родной язык, как крымские татары на полуострове Крым.

"Хватит зигований, свастик и бандеровщины. Надо возвращаться к нашей общей славной истории", — резюмировал военкор.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Германович Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Игорь Стрелков задержан в Крыму при попытке попасть на фронт добровольцем

Экс-министр МВД ДНР Игорь Стрелков попытался попасть на фронт добровольцем, однако был задержан на полуострове Крым.

Игорь Стрелков задержан в Крыму при попытке попасть на фронт добровольцем
Военкор Руденко: Зеленский приказал выводить боевые части из Донбасса
Силовые структуры
Военкор Руденко: Зеленский приказал выводить боевые части из Донбасса
Военные новости
NetEase: Россия может унизить страны НАТО секретным козырем Шойгу
Общество
Зрители отказались идти на концерт Александра Малинина в Сочи и Геленджике
Любовь Александровна Степушова Засуха в Европе ударила по всем отраслям промышленности Любовь Александровна Степушова Анастасия Жукова "Джеймс Уэбб": телескоп-брат "Хаббла" начал свою работу в Космосе Анастасия Жукова Александр Германович Артамонов Тайвань не способен противостоять ядерному потенциалу Китая Александр Германович Артамонов
Силовые структуры
Арестович о провале ВСУ в Херсонской области: "Россияне постарались"
Военные новости
Потеря посёлка Пески в Донбассе - это мегапоражение ВСУ
Пленные солдаты ВСУ приняли решение остаться на подконтрольной РФ территории
Силовые структуры
Пленные солдаты ВСУ приняли решение остаться на подконтрольной РФ территории
Последние материалы
Сладков: нашими будут Харьков и Одесса, потом Днепропетровск, Кривой Рог и Львов
Боевики "Кракена"* бросили раненого командира при отступлении в Донбассе
ТВ Украины: "Специально обученные люди" наводят порчу на Путина
Рогов: средства ПВО РФ отразили очередной украинский удар по Запорожской АЭС
В Смольном "забыли" о сбросе грязного снега в городские водоемы
МО РФ: Каховская ГЭС в предаварийном режиме, три из шести турбин остановлены
Ринат Ахметов закупил БПЛА для борьбы с жителями Донбасса
Куликовский: изменение тактики ВС РФ существенно снизило потери личного состава
Стремоусов: киевский режим агонизирует, пытаясь террором сорвать референдум
Стремоусов: Херсонские бизнесмены избавляются от гривны и переходят на рубли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников