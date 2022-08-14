Ходарёнок: ВСУ перешли к тактике применения изоленты и туалетной бумаги

Тактика ВСУ больше напоминает действия террористов в Сирии. И этому появилось новое подтверждение — украинские военные прикручивают мины к противотанковым гранатомётам.

Однако о боевой эффективности подобного "вооружения" говорить не приходится, её нет от слова совсем. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Эксперт объяснил, что металл в минах тонкий, а взрывчатки не хватит, чтобы пробить броню танка. Единственный вариант использовать такое — это стрелять по пехоте. Но в неё нужно ещё и попасть, отметил журналист в своём Telegram-канале.

По его словам, ответ на вопрос, может ли действовать таким образом третья армия Европы, очевиден — нет.

"Потеряв меньше, чем за полгода почти всю технику, ВСУ перешли к тактике использования синей изоленты, сигарет и туалетной бумаги, потому что западного вооружения всё меньше", — констатировал эксперт.

Он добавил, что не знает, на что именно делали ставку, и кто в Вашингтоне принимал решения об объемах военной помощи. Однако ВСУ, по его мнению, всё чаще выглядят как посмешище и явный маркер коррупции, а не как способная воевать армия.