Энергодар под огнем боевиков ВСУ: погиб мирный житель, есть пострадавшие

Украинские боевики в очередной раз нацелились на Запорожскую атомную электростанцию, жители Энергодара сообщают о взрывах в центре города.

По данным источников Telegram-канала "Главное Энергодаре", в результате обстрелов погиб один мирный житель и его пёс. Осколочные ранения получила молодая девушка. За её состоянием наблюдают медики.

"Обстрел велся в районе Запорожской ТЭС. Самой станции повреждений не было нанесено, но в непосредственной близости от нее загорелась трава", — отмечается в сообщении.

Возгорание оперативно ликвидируют сотрудники экстренных служб.

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