Украинские боевики в очередной раз нацелились на Запорожскую атомную электростанцию, жители Энергодара сообщают о взрывах в центре города.
По данным источников Telegram-канала "Главное Энергодаре", в результате обстрелов погиб один мирный житель и его пёс. Осколочные ранения получила молодая девушка. За её состоянием наблюдают медики.
"Обстрел велся в районе Запорожской ТЭС. Самой станции повреждений не было нанесено, но в непосредственной близости от нее загорелась трава", — отмечается в сообщении.
Возгорание оперативно ликвидируют сотрудники экстренных служб.
Также сообщается, что огонь вели из 152-мм американской гаубицы
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