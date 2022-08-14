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Энергодар под огнем боевиков ВСУ: погиб мирный житель, есть пострадавшие

Силовые структуры

Украинские боевики в очередной раз нацелились на Запорожскую атомную электростанцию, жители Энергодара сообщают о взрывах в центре города.

Энергодар под огнем боевиков ВСУ: погиб мирный житель, есть пострадавшие

По данным источников Telegram-канала "Главное Энергодаре", в результате обстрелов погиб один мирный житель и его пёс. Осколочные ранения получила молодая девушка. За её состоянием наблюдают медики.

"Обстрел велся в районе Запорожской ТЭС. Самой станции повреждений не было нанесено, но в непосредственной близости от нее загорелась трава", — отмечается в сообщении.

Возгорание оперативно ликвидируют сотрудники экстренных служб.

Также сообщается, что огонь вели из 152-мм американской гаубицы 

Ранее Вашингтон, который спит и видит, как уничтожить Россию, нашёл способ как свести на нет все успехи российской армии в спецоперации — устроить второй Чернобыль.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Германович Артамонов
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