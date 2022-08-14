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США нашли способ, как украсть победу России в спецоперации на Украине

Силовые структуры

Вашингтон, который спит и видит, как уничтожить Россию, нашёл способ как свести на нет все успехи российской армии в спецоперации — устроить второй Чернобыль.

США нашли способ, как украсть победу России в спецоперации на Украине

"СССР распался из-за десятилетней афганской войны. Мол, экономика не выдержала тех трат. Но окончательно похоронила Советский Союз именно Чернобыльская катастрофа 1986 года. В США такие вещи не забывают", — отмечается в статье "Московского комсомольца".

По мнению автора, ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции, которую регулярно обстреливают украинские боевики, может в любой момент выйти из-под контроля.

"США позаботятся", — отметил он.

Отмечается, что возможная зона отчуждения в случае ядерной катастрофы составит порядка 30-ти тысяч квадратных километров, что в десять раз больше Чернобыльской зоны отчуждения. Река Днепр будет загрязнена на десятки лет. Общая площадь загрязнения может достичь двух миллионов километров, а это территория площадью в три Украины.

Автор материала подчеркнул, что сегодня стало очевидным, что Москва обязана предпринять срочные меры по предотвращению катастрофы на Запорожской АЭС.

"Да, Россия вынесла на обсуждение Совбеза ООН тему этих обстрелов. Обратилась в МАГАТЭ. Но, если Москва только этим "гласом вопиющего в пустыне" ограничится, то беды не миновать", — считает он.

Во избежание катастрофы военные эксперты советуют нарастить силы ПВО и отодвинуть украинских боевиков на расстояние откуда они не смогут достать до станции.

В свою очередь, эксперты в области атомной энергетики предлагают законсервировать предприятие или вывезти в более безопасное место отработанное ядерное топливо.

Ранее энергетики Украины заявили, что, если Запорожская АЭС останется у русских, взорвём ЛЭП.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Германович Артамонов
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