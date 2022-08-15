Морпех Дуган: среди наёмников США на Украине нарастают пророссийские настроения

Часть американских солдат, которые прибыли на Украину и ведут бои на стороне ВСУ, начали сомневаться в правильности политики США по отношению к Незалежной, заявил журналист и бывший морпех, уехавший в ДНР Джон Марк Дуган. По его словам, в корпусе морской пехоты нарастают "пророссийские настроения".

Как подчеркнул Дуган, на местах наёмники видят реальную картину происходящего и "переходят на сторону" Москвы.

"Живя здесь (ДНР. — Прим. ред.), я думаю, что многие из морской пехоты, вернувшиеся домой, понимают нас. Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают", — пояснил экс-морпех в беседе с РИА Новости. — Много парней в морской пехоте, кто на самом деле настроен пророссийски, они не верят этим западным СМИ",

По словам военного, многие из наёмников возвращаясь в США и вовсе начинают считать действия Вашингтона преступными. Кроме того, по словам Дугана, на территории Штатов достаточно много тех, кто поддерживает действия России, но об этом не говорят ни в прессе, ни в правительстве.