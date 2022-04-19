Бывший военный США: иностранные наёмники на Украине заплатят большую цену

Что бы ни говорили сдавшиеся в плен на Украине британские наёмники, они обдуманно принимали участие в военных действиях и целенаправленно убивали людей. Такое мнение высказал бывший американский морской пехотинец и полицейский Джон Марк Дуган.

"Один из британцев, Эйден, как только его поймали, начал говорить, что не хочет войны, а хочет домой. Если он служил несколько лет и все это время убивал людей, то ему придется за это заплатить большую цену", — сказал бывший военный, слова которого приводят "Известия".

Экс-военный США уверен, что британским наёмникам не стоит давить на жалость и выставлять себя жертвами обстоятельств, потому что это выглядит нелепо.

Несколькими днями ранее двое британских наёмников Эйден Эслин и Шон Пиннер решили сдаться в плен российским войскам после того, как попытка прорваться, предпринятая 36-ой бригадой ВСУ в Мариуполе, провалилась. Уже находясь в плену, пленные британцы попросили своего премьера Бориса Джонсона обменять их на также задержанного украинского оппозиционера Виктора Медведчука.