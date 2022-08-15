Депутат Рады Гончаренко: Киев обсудил с Лондоном уничтожение Крымского моста

В Киеве признали, что провели переговоры с Великобританией по уничтожению Крымского моста. По словам депутата Рады Алексея Гончаренко, беседа состоялась с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом ещё в июне.

Как подчеркнул Гончаренко, переговоры прошли во время саммита Североатлантического альянса.

"Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста ещё в июне", — заявил парламентарий.

Кроме того, судя по словам депутата, на встрече присутствовал и ныне экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. О чём конкретно договорились стороны в отношении Крымского моста, украинский политик раскрывать не стал.