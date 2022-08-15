В Херсоне объяснили, как Киев отмывает деньги Запада: контрнаступления-пустышки

Все заявления Украины о том, что ВСУ намерены провести контрнаступление в Херсонской или других областях, которые освобождены от киевского режима, "пустышка", заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он подчеркнул, что все Заявления Киева в контексте контрнаступлений призваны выпросить и "отмыть" как можно больше западных грантов.

"Все эти заявления, чтобы напугать людей, они прямо говорят и не скрывают этого. Наступления у них только на словах. Они уже лет восемь "наступают" на Крым, на Донбасс. И на самом деле эти "наступления" — это не что иное, как отчёт перед западными партнёрами, которые дают им деньги", — пояснил Стремоусов ТАСС. — Им дали 100 млн, например, и украинским властям надо отчитываться. А куда они там наступают, когда мы их по всем фронтам двигаем?".

По словам Стремоусова, чтобы Запад не закрыл поток военной финансовой помощи, Киев вынужден врать в открытую и постоянно говорить об "отвоёвывании" освобождённых территорий.