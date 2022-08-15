Вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая постоянно подвергается атакам ВСУ, нужно объявить режим тишины. С таким призывом выступил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
По его мнению, ООН и ЕС должны предусмотреть "жесточайшие" санкции за обстрелы ЗАЭС. Рогов считает, что такие меры "отрезвят головы" украинских националистов, которые ставят весь мир под угрозу ядерной катастрофы.
"Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины", — отметил представитель ВГА в интервью РИА Новости.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что ЕС и США игнорируют удары украинских военных по Запорожской атомной электростанции. Как подчеркнул государственный деятель, это вызывает недоумение, ведь на карту поставлена безопасность Европы.
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