Военкор Руденко: ВСУ уничтожили роту мобилизованных из Житомира под Авдеевкой

Генштаб ВСУ отзывает офицерский состав практически по всей линии фронта в Донбассе. Боевые бригады в бой не вводятся, на первую линию кидают мобилизованных. Об этом сообщил военный журналист Андрей Руденко.

Репортёр заметил в своём Telegram-канале, что подразделения в помощь "однодневкам" перебрасывают только при явной угрозе прорыва.

По словам военкора, украинская артиллерия не жалея накрывает и своих, и наших в момент атаки. И российские военные стали использовать это, чтобы перехитрить боевиков ВСУ. Он рассказал об одном из таких случаев.

"Уже даже начали наши пацаны проводить имитацию атак, для того, чтобы укропы артиллерией накрывали свои же позиции. И это прокатывает, и не плохо. Накануне под Авдеевкой нацики уничтожили целую роту мобилизованных из-под Житомира. Людей своих вообще не жалеют, поэтому и идёт уже десятый круг насильного призыва на Украине", — заключил военкор.