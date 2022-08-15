Сивков: остановить атаки Киева на ЗАЭС можно путём уничтожения артиллерии ВСУ

Мирным путём невозможно остановить удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции. Такое мнение выразил военный эксперт Константин Сивков, комментируя в интервью Pravda.Ru призывы ввести режим тишины вокруг ЗАЭС.

Как пояснил специалист, в случае введения режима тишины все обстрелы должны прекратиться. По его словам, ситуацию можно было бы урегулировать мирным путём, если бы существовала "добрая воля" со стороны Европы и США.

"Учитывая, что такой доброй воли не рассматривается, получается, речь идёт о том, что справиться с ситуацией можно лишь с помощью боевых действий. Это означает уничтожение артиллерии противника, которая может достать до станции, а также отброс украинских войск на безопасное расстояние", — сказал Сивков.

Он добавил, что есть ещё один путь урегулирования ситуации вокруг ЗАЭС — создание мощной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Хармчихин усомнился в необходимости введения режима тишины. Он считает, что в условиях боевых действий такое решение будет бессмысленным. Хармчихин согласился с Сивковым в том, что для улучшения обстановки нужно отодвинуть линию фронта.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил ввести режим тишины вокруг ЗАЭС, которая регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ.