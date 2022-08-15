Мирным путём невозможно остановить удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции. Такое мнение выразил военный эксперт Константин Сивков, комментируя в интервью Pravda.Ru призывы ввести режим тишины вокруг ЗАЭС.
Как пояснил специалист, в случае введения режима тишины все обстрелы должны прекратиться. По его словам, ситуацию можно было бы урегулировать мирным путём, если бы существовала "добрая воля" со стороны Европы и США.
"Учитывая, что такой доброй воли не рассматривается, получается, речь идёт о том, что справиться с ситуацией можно лишь с помощью боевых действий. Это означает уничтожение артиллерии противника, которая может достать до станции, а также отброс украинских войск на безопасное расстояние", — сказал Сивков.
Он добавил, что есть ещё один путь урегулирования ситуации вокруг ЗАЭС — создание мощной системы противовоздушной обороны (ПВО).
Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Хармчихин усомнился в необходимости введения режима тишины. Он считает, что в условиях боевых действий такое решение будет бессмысленным. Хармчихин согласился с Сивковым в том, что для улучшения обстановки нужно отодвинуть линию фронта.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил ввести режим тишины вокруг ЗАЭС, которая регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ.
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