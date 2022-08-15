Сегодня, 15 августа, посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что союзные войска блокировали Северск с трех сторон.

Выступая в эфире канала Россия-1, дипломат рассказал, что в настоящее время "продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений".

По его словам, "никто никуда не торопится", чтобы минимизировать потери.

Напомним, ранее глава Чеченской республики рассказал, что на боевое дежурство под Северском заступили бойцы спецназа "Ахмат", которые заняли "очередную стратегически важную позицию" и уже уничтожили "укрепрайон бандеровцев":

"Наши воины заставляют противника оставлять рубежи обороны и обречённо посматривать в сторону Киева <…>

…идет зачистка зеленой зоны в окрестностях Северска. Как мы ранее и говорили, в открытой местности нацисты проявляются как полные шнурки и представляют из себя жалкое подобие соперника. <…>

Все идет по плану", — написал Рамзан Кадыров в Telegram.