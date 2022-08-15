Российские военные направленными ударами уничтожили склад поставленного союзниками Украине оружия около города Умань в Черкасской области, где находилось около 300 ракет РСЗО HIMARS и боеприпасы для британских гаубиц M777.
По словам военэксперта Михаила Ходаренка, этот "ущерб" очень чувствителен для ВСУ, ведь они лишились возможности полсотни раз ударить ракетами HIMARS (в одном пуске — шесть ракет).
В своём Telegram-канале Ходарёнок указал, что украинцам "не удается сохранять в тайне" маршруты поставок вооружений, и российская разведка — как это было в Умани — отслеживает их и уничтожает склады.
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