Российской армии удалось ликвидировать основной запас ракет для HIMARS

Российские военные направленными ударами уничтожили склад поставленного союзниками Украине оружия около города Умань в Черкасской области, где находилось около 300 ракет РСЗО HIMARS и боеприпасы для британских гаубиц M777.

По словам военэксперта Михаила Ходаренка, этот "ущерб" очень чувствителен для ВСУ, ведь они лишились возможности полсотни раз ударить ракетами HIMARS (в одном пуске — шесть ракет).

В своём Telegram-канале Ходарёнок указал, что украинцам "не удается сохранять в тайне" маршруты поставок вооружений, и российская разведка — как это было в Умани — отслеживает их и уничтожает склады.