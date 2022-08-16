Арестович: военные РФ готовят котёл для ВСУ в Северске

Российская армия окружает подразделения Вооружённых сил Украины в районе Северска. Такое заявление сделал советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович.

Он считает, что российские военные планируют переправиться через Северский Донец и обойти ВСУ с тыла.

Группировка войск РФ, находящаяся напротив Северска с востока, пополняется, заявил представитель Киева. И добавил, что также, по некоторым данным, "пришли в движение" части в районе Ямполя (к северо-западу от Северска). Они, по мнению Арестовича, намереваются зайти с тыла, форсировав Северский Донец.

Армия РФ наступает также в районе Кодемы, где имеет некоторый успех, заключил Арестович.

Ранее советник Ермака заявил, что населённый пункт Пески под Донецком находится под контролем ВСУ.