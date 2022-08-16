Российская армия окружает подразделения Вооружённых сил Украины в районе Северска. Такое заявление сделал советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович.
Он считает, что российские военные планируют переправиться через Северский Донец и обойти ВСУ с тыла.
Группировка войск РФ, находящаяся напротив Северска с востока, пополняется, заявил представитель Киева. И добавил, что также, по некоторым данным, "пришли в движение" части в районе Ямполя (к северо-западу от Северска). Они, по мнению Арестовича, намереваются зайти с тыла, форсировав Северский Донец.
Армия РФ наступает также в районе Кодемы, где имеет некоторый успех, заключил Арестович.
Ранее советник Ермака заявил, что населённый пункт Пески под Донецком находится под контролем ВСУ.
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