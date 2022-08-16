Сивков: РФ до сих пор не отключила ЗАЭС от Украины из-за населения

Россия не собирается отключать подачу электроэнергии с Запорожской АЭС на Украину.

Об этом сообщил зампрезидента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, РФ не может позволить себе сделать это, поскольку это ударит по мирному населению, которое и так нищенствует в Незалежной.

"Что касается отключения энергии Запорожской АЭС на территории Украины, то никто никогда не собирался этого делать. Мы это могли сделать очень давно, но не стали, потому что это означает удар по остаткам благосостояния украинского народа... Это будет ударом по мирному населению, и Россия на такие шаги, естественно, не идет", — в интервью "Украина.ру" заявил аналитик.

Комментируя удары по территории АЭС, он отметил, что это ядерный терроризм в чистом виде. В случае успешной атаки на атомный объект может образоваться огромная зона большого уровня радиоактивного заражения, и на этой территории уже будет нельзя находиться не только гражданскому населению, но даже ВС РФ.

Скорее всего, на территории ЗАЭС усилят систему ПВО, а также примут исключительные меры по противодиверсионной деятельности, подытожил эксперт.