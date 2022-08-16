Myśl Polska: Пискорский заявил, что Киев не прислушивается к мирным жителям

Польский журналист Матеуш Пискорский заявил, что все жертвы среди мирного населения являются результатом сознательных действий украинских войск. По его мнению, киевское руководство почувствовало себя полностью свободным от ответственности за жизнь простых людей. Аналогичная ситуация была и до начала спецоперации российской армии, когда боевики ВСУ на протяжении восьми лет обстреливали гражданские объекты в Донбассе, отметил Пискорский.

"Тем самым киевский режим недвусмысленно демонстрирует отношение к ценности жизни граждан собственного государства. Он последовательно и в больших масштабах приносит их в жертву собственным интересам и желаниям своих англосаксонских покровителей", — заявил он в издании Myśl Polska.

Пискорский отметил, что многократные нарушения ВСУ международного гуманитарного права должны привести к политическим и юридическим последствиям.