Крицкий: наёмники из США начинают осознавать, что Украина — это чёрная дыра

После начала военной спецоперации президента Украины Владимира Зеленского на Западе воспринимали как честного лидера с либеральными ценностями, который защищает весь демократический мир. Однако спустя некоторое время глава киевского режима показал себя с другой стороны. Об этом сообщил заместитель председателя Всероссийской организации морской пехоты "Тайфун", военный эксперт, историк морской пехоты России Арсений Крицкий, комментируя Pravda.Ru заявление бывшего морпеха США Джона Марка Дугана о сомнениях среди американских наёмников.

"Выясняется, что Зеленский — никакой не демократ, а авторитарный парень, который любит власть", — отметил эксперт.

Он считает, что сейчас настроения среди наёмников совершенно разные. Многие из них разочарованы действиями киевского руководства, поскольку Зеленский наживается за счёт украинского конфликта, прикрываясь либеральными ценностями. Крицкий полагает, что с помощью своей политической маски лидер Незалежной обманывает свободный мир.

"Это вскрывается в ходе поставок оружия, которое начинает исчезать и всплывать где-то в совершенно других областях. Нет контролю по поставленным вооружениям. Ситуация напоминает чёрную дыру", — заявил собеседник Pravda.Ru.

В этом время западная пресса регулярно пишет о том, что якобы украинская армия готовится пойти в контрнаступление, для осуществления которого не хватает "немного" оружия. Однако объём запрашиваемого вооружения уже был поставлен на Украину, а результата ВСУ так и не дали, отметил Крицкий.

"Всё контрнаступление получается фейковое и всё никак они его провести не могут. И, наоборот, результаты, которые показывают союзные силы, доказывают успешное продвижение на всём фронте", — отметил историк.

Многие республиканцы неоднократно заявляли, что если бы сейчас президентом США был Дональд Трамп, то украинского конфликта вообще не произошло. Поэтому американские наёмники начинают задумываться: "Зачем Вашингтону это нужно? А вдруг США просто разводят на деньги?"

"Зеленский хочет контролировать все поступления, которые происходят со стороны его окружения. Поэтому происходят разборки внутри самого "клана" Зеленского. Эти разногласия стали основой расследований, которые начинают потихоньку вести независимые журналисты", — заявил Крицкий.

По его мнению, на Западе есть очень много влиятельных людей, которые любят Россию и уважают президента Владимира Путина.

"Эти люди начинают работать. Рассказывая правду, они работают на победу России", — считает Крицкий.

Ранее журналист и бывший морпех США Джон Марк Дуган заявил, что некоторые американские солдаты, которые прибыли на Украину и встали на сторону ВСУ, начали сомневаться в правильности политики США по отношению к Киеву.

"Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи", — сообщил он.