Союзные войска вышли к дороге Угледар — Марьинка и продвинулись к Невельскому

Союзные силы России и республиканской Народной милиции вышли к трассе, которая соединяет Марьинку и Угледар. Этот факт значительно снизит возможность украинских боевиков перегруппировываться и получать снабжение.

В очередной сводке Генштаба ВСУ сообщили, что российская армия добилась "частичного успеха" по направлению Сладкое — Новомихайловка. Более того, украинское командование было вынуждено признать, что союзные силы значительно продвинулись после того, как населённый пункт Пески перешёл под контроль ВС РФ. Сейчас войска подходят к посёлку Невельское, заявили в Генштабе ВСУ.