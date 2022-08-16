Союзные силы России и республиканской Народной милиции вышли к трассе, которая соединяет Марьинку и Угледар. Этот факт значительно снизит возможность украинских боевиков перегруппировываться и получать снабжение.
В очередной сводке Генштаба ВСУ сообщили, что российская армия добилась "частичного успеха" по направлению Сладкое — Новомихайловка. Более того, украинское командование было вынуждено признать, что союзные силы значительно продвинулись после того, как населённый пункт Пески перешёл под контроль ВС РФ. Сейчас войска подходят к посёлку Невельское, заявили в Генштабе ВСУ.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.