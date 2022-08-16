Мирошник: Линию Северск-Соледар-Артёмовск ВСУ держит ценой сотен жизней солдат

Чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, какой ценой украинские боевики держат оборону в Донбассе.

К настоящему моменту, по словам посла, генштаб ВСУ отвёл с передовой всех подготовленных и имеющих опыт националистов. В окопах сидят мобилизованные теробороновцы, на головы которых тысячами падают снаряды союзной артиллерии.

Тем не менее, из администрации Владимира Зеленского пришёл приказ любым способом держать оборону. Всё дело в том, что ещё одного провала в Донбассе украинскому президенту Запад не простит, а значит количество военной и финансовой помощи из-за границы значительно снизится, пояснил посол.

Сейчас союзные силы блокируют Северск с трёх направлений и уже вошли в Соледар, где контролируют большую часть промзоны.

"На подступах к Артёмовску артиллерийские дуэли. ВСУ ежедневно несут огромные потери в живой силе", — резюмировал Мирошник.