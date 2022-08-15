Артиллерия РФ накрыла позиции ВСУ в Артёмовске: более сотни взрывов

Союзники продолжают наступление на авдеевский укрепрайон. Военкоры сообщают о массированной артподготовке по позициям ВСУ в Артёмовске.

Вооруженные силы РФ и ополчение ЛДНР готовятся нанести решающий удар по националистам в Артёмовске. Всю ночь российская артиллерия наносила удары по опорным пунктам боевиков вблизи города.

Как рассказали репортёры, находящиеся на передовой, удачные попадания снарядов подтверждаются более чем сотней взрывов на украинских позициях.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщал, что Генштаб ВСУ решил эвакуировать из населённого пункта командный состав украинской армии. Отвод офицеров в Краматорск означает, по его словам, что боевики готовят сдать Артёмовск союзным силам.