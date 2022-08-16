Боец ВСУ в плену у "Отважных" рассказал о последнем бое: хотели разбежаться

Командование ВСУ бросает людей на передовую как пушечное мясо. Об этом рассказал попавший в плен к российским военным из группировки "Отважные" контрактник из 54-бригады ВСУ Александр Пинковский проходил службу в Марьинке в 2021 году. Затем его рота была переброшена под населённый пункт Курахово.

По его словам, из роты полностью здоровых осталось несколько человек, остальные были убиты или ранены. Людей не хватало, а комплектация бригады не доходила даже до 50%.

Украинский боец также в подробностях рассказал о своём последнем бое, во время которого получил осколочное ранение. После этого он добровольно сдался в плен к "Отважным".

На позициях находились около 50 человек, никто из которых не хотел воевать дальше, а просто хотели разбежаться, заметил пленный. Но все боялись преследования и уголовного дела, боялись, что в плену будут мучить, добавил он.