Полковник запаса Ходарёнок: ВСУ не способны эксплуатировать боевую технику НАТО

Ранее депутат бундестага от Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер заявил, что большая часть из 15 самоходных гаубиц PzH 2000, поставленных на Украину, не работает из-за "активного использования".

Военный эксперт и полковник запаса Михаил Ходарёнок прокомментировал высказывание немецкого политика и отметил, что теперь стороны начинают обвинять друг друга в проблемах с техникой.

"Немцы считают, что во всём виноваты украинцы, которые не умеют правильно использовать современную технику. В ВСУ придерживаются иного мнения — там заявляют, что немецкая техника не выдерживает нагрузки и выходит из строя", — указал он.

Эксперт подчеркнул, что подобные новости в очередной раз доказывают, что украинские боевики не могут пользоваться вооружением НАТО.

"Проблемы стали очевидны еще в тот момент, когда украинские артиллеристы не смогли разобраться с лазерным дальномером для пушек M777. Кроме того, немецкие, французские и американские САУ орудия были поставлены на Украину без ремкомплектов", — цитирует мнение полковника запаса "Военное дело".