Ранее депутат бундестага от Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер заявил, что большая часть из 15 самоходных гаубиц PzH 2000, поставленных на Украину, не работает из-за "активного использования".
Военный эксперт и полковник запаса Михаил Ходарёнок прокомментировал высказывание немецкого политика и отметил, что теперь стороны начинают обвинять друг друга в проблемах с техникой.
"Немцы считают, что во всём виноваты украинцы, которые не умеют правильно использовать современную технику. В ВСУ придерживаются иного мнения — там заявляют, что немецкая техника не выдерживает нагрузки и выходит из строя", — указал он.
Эксперт подчеркнул, что подобные новости в очередной раз доказывают, что украинские боевики не могут пользоваться вооружением НАТО.
"Проблемы стали очевидны еще в тот момент, когда украинские артиллеристы не смогли разобраться с лазерным дальномером для пушек M777. Кроме того, немецкие, французские и американские САУ орудия были поставлены на Украину без ремкомплектов", — цитирует мнение полковника запаса "Военное дело".
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.