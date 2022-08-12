Только 5 из 15 поставленных Нидерландами и ФРГ самоходных гаубиц PzH 2000 на сегодняшний день находятся в рабочем состоянии.
Немецкий депутат от партии СвДП Маркус Фабер посетил Киев, Харьков, Краматорск и Славянск. В ходе инспекции парламентарий бундестага "вдруг" узнал, что 10 самоходных орудий уже вышли из строя.
Главная причина — высокая степень износа от интенсивной стрельбы ВСУ. Сообщается, что запасные части САУ, которые идут в комплекте не представляется возможным использовать в полевых условиях.
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Активность российских подлодок возросла после начала СВО на украинской территории, особенно в Северном море, заявили британские журналисты.