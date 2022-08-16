Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что американские власти пытаются скрыть запрещённую деятельность своих учёных на территории военных биолабораторий на Украине. Как отметил министр, у российской власти есть доказательства преступлений Вашингтона.
"Информационные провокации направлены на то, чтобы отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов", — подчеркнул руководитель ведомства в ходе Московской конференции по международной безопасности.
Ранее глава войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов заявил, что в МО усмотрели причастность Штатов к развитию коронавирусной пандемии. По словам военного, Вашингтон мог "подпитывать" её и распространять новые варианты COVID-19 в необходимых регионах.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.