Шойгу: Вашингтон старается отвлечь внимание от своей биопрограммы на Украине

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что американские власти пытаются скрыть запрещённую деятельность своих учёных на территории военных биолабораторий на Украине. Как отметил министр, у российской власти есть доказательства преступлений Вашингтона.

"Информационные провокации направлены на то, чтобы отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов", — подчеркнул руководитель ведомства в ходе Московской конференции по международной безопасности.

Ранее глава войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов заявил, что в МО усмотрели причастность Штатов к развитию коронавирусной пандемии. По словам военного, Вашингтон мог "подпитывать" её и распространять новые варианты COVID-19 в необходимых регионах.