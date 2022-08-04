В Минобороны РФ усмотрели причастность США к развитию пандемии COVID-19

Руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны РФ подозревают Вашингтон в создании пандемии коронавирусной инфекции.

"Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID. — Прим. ред.)", — подчеркнул генерал-лейтенант во время брифинга.

Как напомнили в военном ведомстве, ведущий специалист журнала "Ланцет" Джеффри Сакс рассказал об искусственном происхождении COVID-19. Также эксперт заявил, что ответственность за появление пандемии несут американские учёные, отметили в российском министерстве.

Вместе с этим Кириллов указал на

нетипичные для коронавирусов мутации,

отличия в смертности и заразности инфекции,

неравномерность распространения COVID-19,

непредсказуемость пандемии.

По мнению военного, Вашингтон мог "подпитывать" её и "вбрасывать" новые штаммы вируса в нужные регионы.