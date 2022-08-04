Руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны РФ подозревают Вашингтон в создании пандемии коронавирусной инфекции.
"Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID. — Прим. ред.)", — подчеркнул генерал-лейтенант во время брифинга.
Как напомнили в военном ведомстве, ведущий специалист журнала "Ланцет" Джеффри Сакс рассказал об искусственном происхождении COVID-19. Также эксперт заявил, что ответственность за появление пандемии несут американские учёные, отметили в российском министерстве.
Вместе с этим Кириллов указал на
По мнению военного, Вашингтон мог "подпитывать" её и "вбрасывать" новые штаммы вируса в нужные регионы.
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