Британские журналисты заявили, что российский лидер Владимир Путин сделал "пугающее предупреждение" западным коллегами. Как подчеркнули в СМИ, Москва готова оказать военную поддержку недружественным по отношению к США государствам.
"Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие", — сообщили в Daily Express.
Как напомнили в издании, президент РФ предложил Пхеньяну и Тегерану купить у Москвы стрелковое оружие, бронетехнику, артиллерию, авиацию и дроны. Также Путин указал на высокую эффективность российской техники во время вооружённого столкновения.
Ранее журналисты National Interest назвали поездку Путина в Иран "тревожным" для западных чиновников прецендентом. Тегеран поддерживает военную спецоперацию РФ на Украине, отметили в СМИ.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.