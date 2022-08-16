Daily Express: Запад получил "пугающее предупреждение" Путина о помощи Ирану

Британские журналисты заявили, что российский лидер Владимир Путин сделал "пугающее предупреждение" западным коллегами. Как подчеркнули в СМИ, Москва готова оказать военную поддержку недружественным по отношению к США государствам.

"Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие", — сообщили в Daily Express.

Как напомнили в издании, президент РФ предложил Пхеньяну и Тегерану купить у Москвы стрелковое оружие, бронетехнику, артиллерию, авиацию и дроны. Также Путин указал на высокую эффективность российской техники во время вооружённого столкновения.

Ранее журналисты National Interest назвали поездку Путина в Иран "тревожным" для западных чиновников прецендентом. Тегеран поддерживает военную спецоперацию РФ на Украине, отметили в СМИ.