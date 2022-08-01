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20 идей по развитию России
Автор Любовь Степушова

Россия готова создать базы ВМС в Индии, Саудовской Аравии, Ираке, Иране

Силовые структуры » Министерство обороны

Москва объявила о намерении создания новых военно-морских баз

Россия готова создать базы ВМС в Индии, Саудовской Аравии, Ираке, Иране
  • в Средиземном море,
  • Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР),
  • Индийском океане
  • и Персидском заливе

в рамках новой Морской доктрины.

Морские зоны жизненно важных интересов

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин накануне Дня Военно-Морского Флота 31 июля.

В доктрине указывается, что курс США на доминирование в Мировом океане является основным вызовом национальной безопасности РФ. Доктриной определены зоны "жизненно важных интересов", где могут применяться военно-силовые методы при исчерпании дипломатических. Эти зоны "непосредственно связаны с развитием государства, защитой его суверенитета, территориальной целостности и укреплением обороны, критически влияют на социально-экономическое развитие страны".

К ним отнесены внутренние морские воды и территориальное море РФ, исключительная экономическая зона страны и её континентальный шельф, отдельно названы:

  • Арктический бассейн, включая акваторию Северного морского пути (СМП),
  • акватория Охотского моря
  • российский сектор Каспия.

Исходя из арктических приоритетов доктрина предусматривает расширение деятельности страны

  • на Шпицбергене,
  • Земле Франца-Иосифа,
  • Новой Земле
  • и острове Врангеля.

Названы страны приоритетного военно-морского сотрудничества

В документе отмечается отсутствие достаточного количества пунктов базирования за пределами РФ для обеспечения кораблей и судов ВМФ, что является риском для безопасности России, и предлагается создание пунктов материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ

  • в АТР,
  • в "ряде стран Средиземноморского региона",
  • в Красном море
  • и Индийском океане.

Записано также, что Россия планирует расширить взаимодействие с Ираном, Ираком и Саудовской Аравией, а также военно-морское сотрудничество с Индией. Все перечисленные страны воздерживаются от обвинений в сторону РФ в связи со спецоперацией на Украине.

Индия — главный партнёр России

Индия является самой актуальной и полезной страной морского и военного сотрудничества из-за её членства в БРИКС, ШОС и наличия интересов в Арктике.

После 24 февраля Индия стала главнейшим геополитическим партнёром России. Две страны сближаются сейчас как политически, так и экономически. По статистике Индии, с января по апрель 2022 года товарооборот между двумя странами составил 6,4 млрд долларов США. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Индия покупает подсанкционные российские углеводороды и бизнес, оставляемый западными компаниями.

В конце 2021 года на саммите в Нью-Дели были подписаны военные соглашения, в том числе о поставках С-400, проводятся совместные военные учения.

Давно разработано и ждёт своего подписания ключевое соглашение о взаимном логистическом обмене (RELOS), согласно которому две страны могут использовать военные логистические объекты во время посещения портов, баз и военных объектов друг друга.

Индия открыто призвала поддержать российское видение развития СМП и заинтересована в изучении и освоении Арктики.

Интересы Индии в арктическом регионе возрастают, в том числе с целью уравновешивания амбиций Китая, и в ближайшем будущем Нью-Дели намерен инвестировать, в частности, в разведку российской нефти, газа и других редкоземельных полезных ископаемых. А для их защиты требуется поддержка РФ в области стратегической безопасности.

В настоящее время Индия не имеет портовых сооружений или военно-морских баз в Арктике. Такое соглашение, как RELOS, позволит ВМС Индии иметь больший оперативный охват в этом регионе, а России — в Индийском океане, зоне прямых интересов США,

Саудовская Аравия стремительно уходит от США

Саудовская Аравия всё дальше уходит из-под влияния США, ей представлен 29 июля статус партнёра по диалогу ШОС (по слухам, просится и в БРИКС). Уже сейчас входящие в ШОС восемь стран:

  1. Китай,
  2. Россия,
  3. Казахстан,
  4. Узбекистан,
  5. Индия,
  6. Пакистан,
  7. Киргизия
  8. и Таджикистан, —

готовятся к отказу от доллара как платёжного средства.

В сентябре 2021 года Россия и Саудовская Аравия в Москве подписали соглашение о развитии военного сотрудничества. Детали не разглашались. Саудовская Аравия выходит и в Персидский залив, и в Красное море.

Иран не может позволить России проиграть Западу

Иран на сентябрьском Самаркандском саммите ШОС станет полноправным девятым членом объединения и уже подал заявку в БРИКС. Визит Владимира Путина в Тегеран показал в прошлом месяце, что отношения выходят на новый стратегический уровень.

Тегеран не может позволить России проиграть прокси-войну на Украине с Западом, поэтому он будет развивать военно-техническое сотрудничество с РФ, не исключено, что предоставит и свои порты в Персидском заливе для пунктов материально-технического обеспечения (ПМТО).

Ирак положительно настроен к РФ за осуждение интервенции США в 2003 году

В Ираке сейчас политический кризис, но настроения в отношении РФ во всех партиях и в обществе колеблются от нейтральных до пророссийских.

В 2017 году Ирак заказал российские танки на 1 млрд долларов, что пополнило его обширные запасы бронетехники российского производства. Ирак также объявил в мае 2019 года, что принял решение о покупке российской системы ПВО С-400.

Ирак имеет выход к Персидскому заливу. И хотя береговая линия крошечная, залив соединён Ормузским проливом

  • с Оманским заливом,
  • Аравийским морем
  • и Индийским океаном.

Лавров зондировал почву о базах ВМС в Красном море

Среди неназванных в доктрине стран переговоры о военной базе идут с Суданом. Власти этой страны пока не решаются ратифицировать соглашение, которое предусматривает разрешение Москве держать до четырёх военных кораблей на побережье в Красном море. Взамен Россия предоставила бы Судану военную технику и другую государственную помощь.

Кстати, в последнем африканском турне глава МИД Сергей Лавров посетил страны, которые также выходят к Красному морю. Это Египет и Эфиопия. Там же находится Эритрея, которая всегда голосует против антироссийских резолюций на Генассамблее ОНН.

Как сказал Pravda.Ru вице-адмирал, начальник штаба Черноморского флота, первый заместитель командующего ВМС с 1992-го по 1997 год Пётр Святашов, в Советском Союзе была оборонная морская доктрина, а в России такого рода документа вообще не было.

"То, что президент подписал, — это наши намерения. Мы должны прорешать этот вопрос по дипломатическим каналам с другими странами, которые указаны, кроме Сирии. Этот документ — толчок к развитию отношений и определению мест оборудования наших пунктов технического обеспечения кораблей ВМС, к этому нас вынуждает международная обстановка", — сказал эксперт в интервью Pravda.Ru.

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Российская военная база в Судане: имперские амбиции США ПОД УДАРОМ
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы ирак иран индия сергей лавров владимир путин саудовская аравия
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