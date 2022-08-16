Россия была готова в марте отвести войска на позиции по состоянию на 23 февраля. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале.
Представитель киевского режима, как обычно, не привёл никаких доказательств, однако сослался на косвенные признаки.
По его словам, на тот момент, когда шли переговоры в Стамбуле, Россия была согласна на вывод войск.
"Они это говорили как минимум. Мы не просили этих переговоров, а они просили. Ещё в марте", — заявил Арестович.
Он также отметил, что реальной информацией не обладает, а судит по "косвенным данным".
Советник Ермака добавил, что информацию от него тщательно скрывают, чтобы он вдруг "не ляпнул" чего-то лишнего.
"Так получилось, что я не от членов делегации, конечно же, не от кого в Офисе, но узнал, что они вроде как готовы были отводить на 23 число", — объяснил советник.
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