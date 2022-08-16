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Арестович: в марте Россия была готова отвести войска на позиции до 24 февраля

Силовые структуры

Россия была готова в марте отвести войска на позиции по состоянию на 23 февраля. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале.

Арестович: в марте Россия была готова отвести войска на позиции до 24 февраля

Представитель киевского режима, как обычно, не привёл никаких доказательств, однако сослался на косвенные признаки.

По его словам, на тот момент, когда шли переговоры в Стамбуле, Россия была согласна на вывод войск.

"Они это говорили как минимум. Мы не просили этих переговоров, а они просили. Ещё в марте", — заявил Арестович.

Он также отметил, что реальной информацией не обладает, а судит по "косвенным данным".

Советник Ермака добавил, что информацию от него тщательно скрывают, чтобы он вдруг "не ляпнул" чего-то лишнего.

"Так получилось, что я не от членов делегации, конечно же, не от кого в Офисе, но узнал, что они вроде как готовы были отводить на 23 число", — объяснил советник.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Германович Артамонов
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