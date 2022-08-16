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Коц: в украинской армии катастрофически не хватает офицеров

Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что в украинской армии катастрофически не хватает офицерского состава.

Коц: в украинской армии катастрофически не хватает офицеров

"Пленные, которые попадают в руки и луганских войск, и донецких, всегда говорят об одном и том же: что они в глаза не видели командования, что их привезли ночью на позиции, не сказали, где они находятся и дали одну команду — держаться и не отступать ни на шаг", — приводит его слова "Комсомольская правда".

По словам эксперта, украинские боевики получают приказы от офицеров дистанционно с беспилотников.

"Но как показывает практика, офицеру звена, командиру батальона или командиру бригады, не обязательно находиться на передовой. Он стоит на резервном пункте управления. И там с картой пытается каким-то образом развернуть оборону вверенного ему участка", — отметил он.

Коц заключил, что кадровый голов в украинской армии только в офицерских должностях, в живой силе у Украины проблем нет.

Ранее глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу заявил, что президент Украины Владимир Зеленский скрывает от граждан страны реальные потери украинских военных.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Германович Артамонов
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