Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу заявил, что президент Украины Владимир Зеленский скрывает от граждан страны реальные потери украинских военных.
"Пока реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных сил теробороны скрываются киевским руководством, однако, со временем эти данные станут достоянием общественности", — сказал он на X Московской конференции по международной безопасности.
По словам министра обороны, вооружение, поставляемое Западом и которому приписываю статус супероружия, с лёгкой руки российских военных превращается в груду металла и не способно изменить ход спецоперации.
"Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких уникальных беспилотников. В последнее время на роль супероружия продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы — однако и эти вооружения перемалываются в боях, существенного влияния на ситуацию они не оказали", — заключил он.
Ранее Шойгу сообщил, что Москва не планирует использовать ядерное и химическое оружие в ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине, поскольку в этом нет необходимости.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.