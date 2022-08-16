Шойгу: Зеленский скрывает огромные потери ВСУ. HIMARS не помогут

Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу заявил, что президент Украины Владимир Зеленский скрывает от граждан страны реальные потери украинских военных.

"Пока реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных сил теробороны скрываются киевским руководством, однако, со временем эти данные станут достоянием общественности", — сказал он на X Московской конференции по международной безопасности.

По словам министра обороны, вооружение, поставляемое Западом и которому приписываю статус супероружия, с лёгкой руки российских военных превращается в груду металла и не способно изменить ход спецоперации.

"Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких уникальных беспилотников. В последнее время на роль супероружия продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы — однако и эти вооружения перемалываются в боях, существенного влияния на ситуацию они не оказали", — заключил он.

Ранее Шойгу сообщил, что Москва не планирует использовать ядерное и химическое оружие в ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине, поскольку в этом нет необходимости.