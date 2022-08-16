Разведка России: США уже приступили к поджогам тлеющих конфликтов

Западные кураторы Киева отнюдь не стремятся сохранить Украину, а хотят просто поделить страну. Также коллективный Запад после Незалежной хочет буквально поджечь половину земного шара.

Об этом сообщил генерал-полковник Службы внешней разведки Владимир Матвеев.

Он прогнозирует, что агрессивность Вашингтона и Брюсселя будет лишь нарастать. И американцы очень надеятся воскресить и укрепить либеральный авторитарный режим.

"При этом тенденция к становлению многополярности американскими стратегами игнорируется. Такой догматический подход смешон и крайне опасен. В этом кроется главный вызов миру. По мере утраты могущества Запад будет становиться все агрессивнее и безрассуднее", — отметил Матвеев.

По его словам, чтобы выиграть время, США постараются хаотизировать ряд государств, превратить тлеющие очаги в горячие конфликты. Причём вспыхнуть может везде: от постсовестского пространства до Латинской Америки, подчеркнул сотрудник спецслужбы.