Западные кураторы Киева отнюдь не стремятся сохранить Украину, а хотят просто поделить страну. Также коллективный Запад после Незалежной хочет буквально поджечь половину земного шара.
Об этом сообщил генерал-полковник Службы внешней разведки Владимир Матвеев.
Он прогнозирует, что агрессивность Вашингтона и Брюсселя будет лишь нарастать. И американцы очень надеятся воскресить и укрепить либеральный авторитарный режим.
"При этом тенденция к становлению многополярности американскими стратегами игнорируется. Такой догматический подход смешон и крайне опасен. В этом кроется главный вызов миру. По мере утраты могущества Запад будет становиться все агрессивнее и безрассуднее", — отметил Матвеев.
По его словам, чтобы выиграть время, США постараются хаотизировать ряд государств, превратить тлеющие очаги в горячие конфликты. Причём вспыхнуть может везде: от постсовестского пространства до Латинской Америки, подчеркнул сотрудник спецслужбы.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.