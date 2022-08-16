Межуев: после слов Зеленского о высылке либералов в РФ оппозиция струсила

Реакция многих россиян, находящихся в "политической эмиграции", на призыв Зеленского к высылке с Запада всех граждан РФ, говорит не в их пользу.

Об этом сообщил философ Борис Межуев.

Он отметил, что "немножко трусливая" реакция оппозиционеров показывает всю несостоятельность занимаемой ими моральной позиции поддержки уничтожения России.

"Я бы уважал их позицию, если бы это была позиция призыва к миру… Но если они говорят "надо воевать до конца", естественно, Украины, и призывают, чтобы их благополучие в Европе оплачивалось украинской кровью, то позиция Зеленского, которая не будет никогда реализована Западом, выглядит на фоне этих призывов не так одиозно", — заявил эксперт.

Если оппозиционеры поддерживают уничтожение власти России, то логично с их стороны было бы возвратиться в страну для противодействия нынешнему правительству, уверен аналитик. Если же оппозиционеры, выступая с такой точкой зрения, продолжают жить за границей, то данная позиция "морально неоправдана", подчеркнул философ.

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