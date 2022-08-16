The Sun: целью британского самолёта-разведчика могли стать секретные базы РФ

Британский самолёт-разведчик мог нарушить границу России над Баренцевым морем из-за секретных баз в этом районе, считает обозреватель издания The Sun.

По мнению автора статьи, объяснить появление британского самолёта именно в этом районе можно тем, что он отправился изучить российские военные объекты.

"На побережье в Мурманской области находится штаб-квартира Северного флота России, а также множество секретных военных баз и объектов", — утверждается в статье.

Обозреватель добавила также, что британскую разведку могли заинтересовать военные испытания самого передового оружия РФ. А именно в северных морях российские военные часто испытывали гиперзвуковые ракеты, в том числе и "Циркон".

"Этот регион также включает в себя места испытаний грозного гиперзвукового оружия Владимира Путина", — заключает журналист.

Ранее военкор Юрий Котенок предложил сбить британский самолёт, если он вторгнется в территориальное пространство России.