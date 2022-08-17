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Шеремет: боевой потенциал армии Украины уничтожен

Силовые структуры

Боевой потенциал украинской армии уничтожен, военнослужащим РФ теперь противостоят силы коллективного Запада, который развернул свой плацдарм на Украине. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Шеремет: боевой потенциал армии Украины уничтожен

"Боевой потенциал и резервы украинской армии уничтожены, на сегодня нашим вооружённым силам противостоит коллективный Запад", — сказал политик.

Сегодня российская сторона фиксирует большое количество наёмников в рядах ВСУ, в том числе из Британии и Польши, отметил он, добавив, что также продолжаются масштабные поставки оружия.

Западные страны во главе с США хотят сохранения однополярного мира, в котором они могли диктовать и навязывать всем свои условия, заключил Шеремет.

Ранее военный историк Юрий Кнутов заявил, что Россия уничтожит "бесконечную" армию Украины.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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