Боевой потенциал украинской армии уничтожен, военнослужащим РФ теперь противостоят силы коллективного Запада, который развернул свой плацдарм на Украине. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
"Боевой потенциал и резервы украинской армии уничтожены, на сегодня нашим вооружённым силам противостоит коллективный Запад", — сказал политик.
Сегодня российская сторона фиксирует большое количество наёмников в рядах ВСУ, в том числе из Британии и Польши, отметил он, добавив, что также продолжаются масштабные поставки оружия.
Западные страны во главе с США хотят сохранения однополярного мира, в котором они могли диктовать и навязывать всем свои условия, заключил Шеремет.
Ранее военный историк Юрий Кнутов заявил, что Россия уничтожит "бесконечную" армию Украины.
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