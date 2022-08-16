Кнутов: Россия уничтожит "бесконечную" украинскую армию

Переброски серьёзных резервов бандеровцев на различные направления в Донбассе призваны попытаться остановить движение армии России.

А значит, основная задача ВС РФ — обход, сообщил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Всё это даст возможность взять Авдеевку в котёл, но оставить узкий коридор для выхода ВСУ, если националисты задумаются, что это их единственное спасение.

"Подтягивание резервов потребует от нас усиление работы ВКС, усиления бомбардировок и концентрации нашей артиллерии... Наши артподразделения и так там в большом количестве сосредоточены. Иначе мы бы эту линию обороны не смогли перемолоть. Перемалываем за счёт того, что большое количество бьёт по позициям противника, ВСУ отходит, мы бьём по следующей линии обороны и продвигаемся", — рассказал аналитик.

Он отметил, что не в том вопрос, как усилить наступление, а как перебросить дополнительные силы для нанесения главного удара. Он может быть любым, от Угледара до Харьковской области и даже до Херсона, подчеркнул обозреватель. И Вооружённые силы РФ сейчас к этому активно готовятся, подытожил Кнутов.