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Эрдоган и генсек ООН летят во Львов обсуждать, как навязать РФ "похабный мир"

Силовые структуры

Во Львове 18 августа должна состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Эрдоган и генсек ООН летят во Львов обсуждать, как навязать РФ "похабный мир"

Наверняка там будет обсуждаться возможность прекращения СВО за счет "дипломатии", пишет "ПолитНавигатор" со ссылкой на турецкие СМИ.

Ранее МИД РФ заявлял, что зерновая сделка (проведённая по той же схеме "дипломатии") обернулась обманом — из украинских портов вывозится совсем другое продовольствие, и отнюдь не голодающей Африке, а экспорт удобрений из России, вопреки "западным" обещаниям, так и не разблокировали.

"План Эрдогана и Гутерриша ясен — от зерновой сделки к похабному миру. Но зерновая сделка уже обернулась обманом России, никто санкции на экспорт российского зерна отменять не собирается", — заявил эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов.

Он уверен, что Москве будет предложен "уход с Запорожской АЭС" и отказ от "захвата" Одессы, куда генсек собирается ехать из Львова.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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