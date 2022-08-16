Главком ВСУ Залужный подтвердил тяжёлое положение ВСУ

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный подтвердил массированные обстрелы российской армией позиций ВСУ.

Также он отметил плачевное положение на фронте для украинских войск.

Позиции националистов подвергаются обстрелам по 800 раз в день, подчеркнул главком ВСУ. При этом армия России использует до 60 тыс. боеприпасов каждый день.

Основные усилия объединённых сил сегодня сосредоточены на вытеснении бандеровцев из Донецкой Народной Республики, а самая напряжённая и печальная ситуация у боевиков киевской власти сегодня на направлении Пески — Авдеевка — Марьинка.