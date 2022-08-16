Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный подтвердил массированные обстрелы российской армией позиций ВСУ.
Также он отметил плачевное положение на фронте для украинских войск.
Позиции националистов подвергаются обстрелам по 800 раз в день, подчеркнул главком ВСУ. При этом армия России использует до 60 тыс. боеприпасов каждый день.
Основные усилия объединённых сил сегодня сосредоточены на вытеснении бандеровцев из Донецкой Народной Республики, а самая напряжённая и печальная ситуация у боевиков киевской власти сегодня на направлении Пески — Авдеевка — Марьинка.
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Военный эксперт Адексей Леонков выдвинул свои предположения по поводу детонации боеприпасов в Крыму, в Джанкойском районе.