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Плацдарм ВСУ на левом берегу реки Ингулец превратился в "тир" для ВС РФ

Силовые структуры

Группировка украинских боевиков перенаправилась на левый берег реки Ингулец и попала на север Херсонской области, оказавшись в ловушке. В регионе образовался так называемый "плацдарм", на котором украинские войска уже понесли крупные потери.

В очередной сводке Генштаба ВСУ заявили, что союзные силы России и Народной милиции вышли на посёлку Белогорка. Населённый пункт расположен южнее Давыдова Брода, который является опорной точкой украинского плацдарма. Именно оттуда планировалось начать контрнаступление на Херсонскую область.

ВС РФ нанесли удары по позициям боевиков ВСУ в регионе после выявления основных огневых точек.

"Таким образом "плацдарм" ВСУ на левом берегу Ингульца успел превратиться в самый настоящий "тир" для российских войск", — заявили эксперты "Военного обозрения".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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