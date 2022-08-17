ВКС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Харькове, Николаеве и Одессе

В ночь на 17 августа ВКС РФ был нанесён удар высокоточными ракетами по украинским военным объектам в Николаеве и посёлке Затока Одесской области.

Как сообщают местные источники, в Николаев ракеты прилетели со стороны Херсона. Украинцы в соцсетях отмечают, что противовоздушная оборона города в очередной раз "проспала" атаку, и сирены включились уже после нескольких взрывов.

По информации российского военного эксперта Сергея Колясникова, мощному обстрелу также подверглись военные склады и места расположения личного состава ВСУ в Харькове.

Судя по сообщениям одесских Telegram-каналов, в посёлке Затока ракеты точно поразили цель, что подтверждает сильный пожар на военном объекте.

Вероятно, атака стала возмездием за действия украинских диверсантов на полуострове Крым, которые спровоцировали пожар на территории площадки временного хранения боеприпасов в Джанкойском районе.