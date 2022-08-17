Российский вертолёт Ка-52 вылетел на боевую задачу, в результате чего ликвидировал опорный пункт ВСУ. После этого украинские боевики нанесли пять ракетных запусков, три из которых отразил авиационный бортовой комплекс обороны "Витебск".
"После первого попадания вертолёт продолжил уходить из района, и только после второго попадания был вынужден сесть. Не упасть. Сесть! Пилот и штурман приготовились дать бой. При том, что один из них имел повреждения", — рассказал военный журналист Андрей Медведев в своём Telegram-канале.
Экипаж вертолёта не пострадал, сообщил военкор.
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