Николай Стариков: санкции против России закончились

Инициатива Прибалтики по запрету выдачи "Шенгена" гражданам РФ — это попытка воздействовать на общественное мнение россиян.

Об этом сообщил публицист Николай Стариков.

По его словам, сегодня попасть в страны Евросоюза сложно, дорого и неудобно, и турпоток из РФ составляет едва ли 5 процентов от уровня прошлых лет.

"Если прибалтийские государства закроют границу, наверное, какое-то количество людей не попадет в Европу. Насколько важно для моих, наших с вами сограждан, попадание в Европу — мне кажется, что для большинства это будет легкое сожаление которое перерастет в чувства, важные для какого-то самоощущения", — отметил писатель.

Он подчеркнул, что так Европа будет пытаться воздействовать на общественность России, но эффект будет абсолютно противоположным. Это уже крайние антироссийские санкции, все прочие меры уже полностью исчерпаны, подытожил эксперт.