Дудчак: все действия Зеленского — это следствие панических настроений

Украинский лидер Владимир Зеленский недавно уволил руководителей управлений СБУ в Киевской, Тернопольской и Львовской областях.

О том, чем обусловлено подобное решение, рассказал политолог Александр Дудчак.

"Не думаю, что Зеленский боится покушения. Его сейчас достаточно надежно охраняют иностранные специалисты. Скорее, его не устраивает деятельность СБУ на этих территориях, но смена глав областного управления вряд ли кардинально что-то изменит", — цитирует "Журналистская правда" эксперта.

По его словам, ему надо что-то менять, показывать активность, недовольство, не может же он вообще ничего не делать, поэтому президенту Незалежной и приходится увольнять одних, ставить других.

"Подобные действия — это следствие панических настроений. Они чувствуют себя крайне неуютно, ведь лучше знают реальную ситуацию, в отличие от населения Украины", — отметил обозреватель.

Он подчеркнул, что улучшение ситуации не видно "ни на каком горизонте": ни в экономике, ни в политике, ни на фронте. Везде деградация, сокращение территорий со всеми вытекающими.

Ситуация очень непростая и киевская власть это прекрасно понимает. Отсюда и паника, и псевдобравурные заявления, подытожил Дудчак.