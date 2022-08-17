Ходаренок: США поставляют Украине боеприпасы для "галочки"

В сети появилось видео новой поставки Украине снарядов для 155-мм гаубиц НАТО.

По словам военного эксперта Михаила Ходарёнка, на кадрах загрузки в самолет партии боеприпасов заметны всего 14 паллетов (в каждом по 60 снарядов).

Всего где-то 840 снарядов, подсчитал в своём Телеграм-канале обозреватель.

По его словам, в самые "жаркие" периоды СВО украинские националисты расстреливают по 5-6 тыс. снарядов в сутки. Получается, что новая поставка США не обеспечит даже день боевых действий.

Ходарёнок подчеркнул, что подобные "штатовские" поставки боеприпасов бандеровцам можно считать поставкой для "галочки", поскольку они не дадут возможности киевскому режиму прямо обвинять Запад в игнорировании его просьб о помощи.

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