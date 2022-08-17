Подоляка: Киев бьёт по Запорожской АЭС, чтобы она не досталась России

Украину без электроэнергии Запорожской атомной станции ждёт зимой настоящий энергетический коллапс. План Киева понятен — он не хочет терять огромное количество своей энергии и не хочет дать противнику шанс наладить мирную жизнь на освобождённых территориях. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.

Эксперт считает, что именно этим объясняется решение официального Киева "вырубить" Запорожскую АЭС, если российское руководство выведет её из объединённой системы Украины. Принцип — "не доставайся же ты никому".

Все события вокруг Запорожской атомной станции начались после того, как стало известно о планах РФ полностью перестроить её работу, то есть подключить к российской системе и создать единое энергетическое кольцо юга Украины и Донбасса вокруг Азовского моря, напомнил аналитик.

Всё было бы ничего, если бы не одно "но" — на территории ЗАЭС есть сухое хранилище ядерных отходов. Там сейчас находится почти 200 контейнеров с отработанным ядерным топливом, которые складируются на открытом воздухе, добавил он.

И если туда попадёт хотя бы один снаряд, то радиационное заражение территории будет неизбежным. А Киев вполне может пойти на это, считает журналист .

По его мнению, России сейчас Запорожская АЭС не так важна, она вполне может без неё обойтись. В Киеве понимают, что Москва всё равно отключит Украину от станции. Поэтому хотят создать такую угрозу, которая заставит Россию задуматься. И это может быть артиллерийский или ракетный удар по хранилищу отработанного ядерного топлива.

РФ лучше всего было бы вывезти эти контейнеры куда-нибудь в Сибирь, чтобы исключить возможность негативного сценария, заключил эксперт.