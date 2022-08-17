Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Военкор Коц: Британские инструкторы готовят ВСУ к городским боям во Львове
Резников заявил, что ни одна РСЗО HIMARS на Украине не уничтожена
Первый корабль с зерном, покинувший Украину, нашелся в Сирии
"Чжунго цзюньван": США не смогут убедить мир в невиновности в украинском кризисе
Арестович раскритиковал украинцев за русофобию: "Вы слабые и глупые"
Генерал ВС РФ: Турция помогает Украине подготовиться к длительному сопротивлению
Илларионов об СВО: перелома в пользу Украины нет, русские наступают
Гундаров: в Крыму действуют диверсанты ГУР и СБУ
Глава Нацбанка уличил Германию в планах "вернуть земли", принадлежащие Польше

Подоляка: Киев бьёт по Запорожской АЭС, чтобы она не досталась России

Силовые структуры

Украину без электроэнергии Запорожской атомной станции ждёт зимой настоящий энергетический коллапс. План Киева понятен — он не хочет терять огромное количество своей энергии и не хочет дать противнику шанс наладить мирную жизнь на освобождённых территориях. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.

Подоляка: Киев бьёт по Запорожской АЭС, чтобы она не досталась России

Эксперт считает, что именно этим объясняется решение официального Киева "вырубить" Запорожскую АЭС, если российское руководство выведет её из объединённой системы Украины. Принцип — "не доставайся же ты никому".

Все события вокруг Запорожской атомной станции начались после того, как стало известно о планах РФ полностью перестроить её работу, то есть подключить к российской системе и создать единое энергетическое кольцо юга Украины и Донбасса вокруг Азовского моря, напомнил аналитик.

Всё было бы ничего, если бы не одно "но" — на территории ЗАЭС есть сухое хранилище ядерных отходов. Там сейчас находится почти 200 контейнеров с отработанным ядерным топливом, которые складируются на открытом воздухе, добавил он.

И если туда попадёт хотя бы один снаряд, то радиационное заражение территории будет неизбежным. А Киев вполне может пойти на это, считает журналист .

По его мнению, России сейчас Запорожская АЭС не так важна, она вполне может без неё обойтись. В Киеве понимают, что Москва всё равно отключит Украину от станции. Поэтому хотят создать такую угрозу, которая заставит Россию задуматься. И это может быть артиллерийский или ракетный удар по хранилищу отработанного ядерного топлива.

РФ лучше всего было бы вывезти эти контейнеры куда-нибудь в Сибирь, чтобы исключить возможность негативного сценария, заключил эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Экономика и бизнес
NetEase: реакция Путина на блокировку золотого запаса РФ стала сюрпризом для США

Реакция президента России Владимира Путина на попытки коллективного Запада заблокировать российский золотой запас стала сюрпризом для Соединённых Штатов.

NetEase: реакция Путина на блокировку золотого запаса РФ стала сюрпризом для США
Леонков: детонация на складе — работа британского военного спецназа
Мир. Новости мира
Леонков: детонация на складе — работа британского военного спецназа
Силовые структуры
Кнутов: РФ нанесла непоправимый удар по ВСУ и США, уничтожив ракеты HIMARS
Мир. Новости мира
Sohu: ответ России на требование США отдать Украине ЗАЭС испугал американцев
Анжела Якубовская Режиссёр Михаил Матросов: во время большой встряски становится видно, кто есть кто Анжела Якубовская Андрей Николаев Кричащие орлы: элитная часть армии США всё ближе к полю боя Андрей Николаев Ольга Лебедева Демарш Польши: отказ от американских танков в пользу южнокорейских Ольга Лебедева
Силовые структуры
Спецназ "Отважных" взял в плен украинских боевиков, а потом спас им жизни
Мир. Новости мира
Onet.pl: власти Польши лгали о газе, голубое топливо закончится в декабре
Кнутов: Россия уничтожит "бесконечную" украинскую армию
Силовые структуры
Кнутов: Россия уничтожит "бесконечную" украинскую армию
Последние материалы
Резников заявил, что ни одна РСЗО HIMARS на Украине не уничтожена
Первый корабль с зерном, покинувший Украину, нашелся в Сирии
"Чжунго цзюньван": США не смогут убедить мир в невиновности в украинском кризисе
Арестович раскритиковал украинцев за русофобию: "Вы слабые и глупые"
Генерал ВС РФ: Турция помогает Украине подготовиться к длительному сопротивлению
Илларионов об СВО: перелома в пользу Украины нет, русские наступают
Гундаров: в Крыму действуют диверсанты ГУР и СБУ
Глава Нацбанка уличил Германию в планах "вернуть земли", принадлежащие Польше
Подоляка: Киев бьёт по Запорожской АЭС, чтобы она не досталась России
Бойцы группировки "О" готовятся к наступлению на Северск
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников