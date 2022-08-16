Подоляка: чтобы образумить Зеленского, нужно "затемнить" Киев

Украина уже ведёт против России тотальную войну, не считаясь ни с чем и делая всё, что захочет. Если у неё будет возможность ударить по Москве — она ударит, и в этом можно не сомневаться. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Эксперт предложил не ждать, а действовать на опережение, поскольку, если ничего не предпринимать, киевский режим может устроить вторую Хиросиму.

По его словам, Россия может обрушить украинскую энергетику за считанные дни, если захочет.

Начать можно было бы с Бурштынской ТЭС в Галичине, чтобы в Европе заметили. Там нужно только в двух местах ударить по линиям электропередач, отметил аналитик.

После этого, по его мнению, Европа останется без украинской энергии и найдёт способ убедить президента Украины Владимира Зеленского и его команду.

"А потом "затемнить" Киев (ещё три точки), и так пока не дойдёт. А если ничего не делать, то они и ядерную катастрофу на Запорожской АЭС устроят", — заключил Подоляка.